Fußball-Bundesliga : Wolfsburg spürt Verschleiß - Augsburgs Punkt für die Moral

Wolfsburg Mit dem verpassten Kurzzeit-Sprung an die Tabellenspitze wollten sich Spieler und Verantwortliche beim VfL Wolfsburg nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den FC Augsburg nicht lange aufhalten.

„Natürlich ist es etwas ärgerlich, weil es eine schöne Momentaufnahme gewesen wäre“, sagte VfL-Coach Oliver Glasner. „Aber am Mittwoch steht im DFB-Pokal schon wieder die nächste Begegnung gegen RB Leipzig an. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel, darauf freuen wir uns sehr“, sagte Glasner zum Cup-Duell gegen den Liga-Konkurrenten am Mittwochabend (18.30 Uhr).

Da Augsburgs Tin Jedvaj in der Szene aber auch den Ball an die Hand bekommen hatte, forderten sie im VfL-Lager ein Strafstoß. „Das versteh ich nicht ganz“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Auch Glasner war über die Entscheidung ein bisschen irritiert, wollte daran aber nicht den verpassten Sieg festmachen. „Wir müssen so ehrlich sein, dass unsere Leistung heute nicht so war, dass ein Heimsieg dabei herausspringen muss“, sagte Glasner.