US Open Wozniacki bei Grand-Slam-Comeback in dritter Runde

Die Australian-Open-Siegerin von 2018 zeigte gegen Kvitova eine starke Leistung und war auch läuferisch in Topform. Wozniacki hatte vor knapp drei Wochen ihr Comeback gegeben und vor den US Open eine von drei Partien gewonnen. In der Runde der besten 32 beim Grand-Slam-Turnier in New York bekommt sie es nun mit der Amerikanerin Jennifer Brady zu tun.