Ex-Bundespräsident : Wulff: Neuanfang beim DOSB „schwierige Aufgabe“

Berlin Der frühere Bundespräsident Christian Wulff hofft nach der Wahl eines Nachfolgers des umstrittenen DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann auf ein Ende der Turbulenzen beim Dachverband.

DOSB-Präsident Hörmann hatte nach dem Wirbel um anonyme Vorwürfe aus dem Kreis der Mitarbeiter seinen Rückzug angekündigt. In einem Schreiben, das im Mai bekanntgeworden war, wurde eine „Kultur der Angst“ in der Verbandszentrale kritisiert. Am 4. Dezember wird in Weimar Hörmanns Nachfolger gewählt.