Ski alpin Wunderkind und Rekordfrau: Gut-Behramis späte Ski-Krönung

So kann der Kugel-Viererpack am Wochenende in Saalbach gelingen - und wenn nicht, dann wird sich die Enttäuschung in Grenzen halten. Mindestens einen Winter wolle sie noch weiterfahren, verkündete sie erst zuletzt. „Sie hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft und will mehr“, sagte ihr Vater und Trainer Pauli Gut in „Blick“ und ergänzte zugleich: „Aber wer weiß: Vielleicht sagt sie schon morgen, dass sie zurücktritt.“