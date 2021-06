Tennis-Grand-Slam-Turnier : Zverev bei French Open erstmals im Halbfinale

Paris Alexander Zverev steht in Paris zum ersten Mal im Halbfinale. Doch damit ist die deutsche Nummer eins noch lange nicht zufrieden. Er will bei den French Open mehr.

Zuvor hatte Deutschlands bester Tennisspieler im vergangenen Jahr bei den Australian Open und bei den US Open das Halbfinale erreicht, wo er im September in einem dramatischen Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen verloren hatte. Die Niederlage von New York ist es, die Zverev immer wieder antreibt.