Tennis Zverev bei US Open in „Snoop Doggs Wohnzimmer“ locker weiter

Für Zverev war es der siebte Auftaktsieg in Flushing Meadows in Serie, Korpatsch steht hingegen zum ersten Mal bei den US Open in der zweiten Runde. Die 28-Jährige setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch. Tatjana Maria schied hingegen direkt aus. Die 36-Jährige blieb beim 2:6, 1:6 gegen die Kroatin Petra Martic in 66 Minuten ohne Chance.