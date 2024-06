Tennis Zverev beißt sich durch - Halbfinale in Halle der Lohn

Zverev tat sich gegen den unbekümmert aufspielenden Fils von Anfang an schwer. Der French-Open-Finalist bewegte sich nicht ganz so gut wie zwei Tage zuvor gegen den Italiener Lorenzo Sonego. Fils brachte Zverev immer wieder mit druckvollen Schlägen in Bedrängnis. Der französische Jungstar schlug zudem gut auf, sodass sich Zverev im gesamten ersten Satz keine Breakchance erspielen konnte. Die Entscheidung fiel im Tiebreak, wo sich Zverev ein paar kleine Unkonzentriertheiten leistete, sodass der erste Satz nach genau einer Stunde an den Franzosen ging.