Tennis Zverev erreicht Halbfinale in Chengdu

Nach seiner Niederlage bei den US Open in New York gegen den Spanier Carlos Alcaraz hatte Zverev ein paar Tage pausiert und sich auch von einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel erholt. Seinen Einsatz im Davis Cup in Bosnien-Herzegowina hatte der 26-Jährige deswegen abgesagt, die Tennis-Herren sicherten sich ohne ihn souverän den Verbleib in der Weltgruppe. Zverevs Ziel für den Endspurt der Saison ist es, sich für den Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres zu qualifizieren.