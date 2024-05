French Open Zverev erwartet „den alten Rafael Nadal“

Der Hamburger hat mit seinem jüngsten Sieg beim Masters-1000-Turnier in Rom die Rolle eines Titelfavoriten beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres übernommen. Mit den Auftritten dort sei er sehr zufrieden, „aber hier ist es noch mal eine andere Nummer“. Zumal die Umstellung nicht zu unterschätzen sei. „Es ist alles viel langsamer, die Bälle sind viel langsamer als in Rom“, erklärte Zverev: „Aber das ist immer so hier, das ist eine Gewöhnungssache.“