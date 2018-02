später lesen Davis Cup Zverev gewinnt, Struff verliert: 1:1 gegen Australien FOTO: Darren England FOTO: Darren England Teilen

Mit einem schwer erkämpften Fünf-Satz-Sieg hat Alexander Zverev das deutsche Davis-Cup-Team in Australien mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-Fünfte gewann in Brisbane gegen den Davis-Cup-Debütanten Alex De Minaur in 3:54 Stunden 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). dpa