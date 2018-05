später lesen French Open Zverev gleich zum Start gefordert FOTO: Gregorio Borgia FOTO: Gregorio Borgia Teilen

Gleich am ersten Turniertag wird es für Alexander Zverev bei den French Open ernst. Der Hamburger muss schon an diesem Sonntag in Paris zu seinem Erstrundenmatch gegen den Litauer Ricardas Berankis antreten. Von Robert Semmler, dpa