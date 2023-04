Tennis Zverev im Achtelfinale von Monte Carlo raus - Struff weiter

Er hatte sich bei dem Masters-1000-Turnier bereits durch die Qualifikation gekämpft. In der Runde der besten Acht trifft er an diesem Freitag auf den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rubljow aus Russland. Struff stand in seiner bisherigen Karriere bei der Sandplatzveranstaltung zuvor zweimal im Achtelfinale, hatte sich aber jeweils geschlagen geben müssen. Bei einem Masters-1000-Turnier erreichte er überhaupt erst das zweite Mal das Viertelfinale. „Das ist etwas sehr Besonderes für mich“, sagte Struff.