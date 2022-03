ATP-Tour : Zverev im Viertelfinale von Miami

Steht beim Turnier in Miami im Viertelfinale: Alexander Zverev in Aktion. Foto: Marta Lavandier/AP/dpa

Miami Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Miami das Viertelfinale erreicht. Der 24-Jährige siegte gegen den Qualifikanten Thanasi Kokkinakis aus Australien 6:4, 6:4.

In der nächsten Runde trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier auf den Norweger Casper Ruud. Sein bestes Resultat in Florida war vor drei Jahren der Einzug ins Finale. Alle anderen deutschen Tennis-Profis sind bereits ausgeschieden.