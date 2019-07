Tennis-ATP-Turnier : Zverev in Hamburg weiter - Aus für Struff und Molleker

Hamburg Liebe vom Publikum, Lob von Boris Becker: Tennisstar Alexander Zverev darf weiter die Wohlfühlatmosphäre beim Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg genießen.

Zverev - genannt Sascha - hat bislang ein schwieriges Jahr. Zuletzt war er in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. In seiner Heimat hofft er endlich auf die Wende. „Ich sehe einen Neustart bei Sascha“, sagte Becker. „Er ist bis in die Zehenspitzen motiviert. Er will der beste Spieler der Welt werden, will Grand-Slam-Turniere gewinnen. Und wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg.“