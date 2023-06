French Open Zverev in nächster Nachtschicht von Paris gefordert

Für Alexander Zverev geht es bei den French Open in der nächsten Nachtschicht um den Einzug ins Viertelfinale. Als Favorit trifft der Tennis-Olympiasieger in der Runde der besten 16 auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Zum dritten Mal nacheinander bekommt der 26-Jährige beim Sandplatzklassiker in Paris das große Rampenlicht in der sogenannten Night Session und spielt nicht vor 20.15 Uhr.