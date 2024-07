Wimbledon Zverev in Wimbledon locker weiter - Siegemund trotzt Regen

Der frühere Weltranglisten-Erste hatte sich eine Zyste am Rücken entfernen lassen, die sein Gefühl am Bein beeinträchtigte. Er sei „extrem enttäuscht“, hieß es in einer Stellungnahme. Emotional dürfte es für ihn in Wimbledon dennoch werden - mit seinem Bruder Jamie Murray will Andy Murray im Doppel antreten.