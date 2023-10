Tennis Zverev kämpft sich in Paris in die nächste Runde

Zverev kämpft noch um die Qualifikation für die ATP-Finals, den Saisonabschluss der acht besten Profis des Jahres in Turin vom 12. bis 19. November. Noch hat er als Siebter seinen Platz nicht sicher und könnte unter anderem noch vom Dänen Holger Rune, der mittlerweile von Tennisikone Boris Becker trainiert wird, oder vom Polen Hubert Hurkacz überholt werden. US-Profi Taylor Fritz zog dagegen am Dienstag wegen einer Bauchmuskelverletzung vom Turnier in Paris zurück und kann Zverev nicht mehr verdrängen.