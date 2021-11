ATP Finals : Zverev kann Halbfinaleinzug in Turin vorzeitig klar machen

Zverev kann Halbfinaleinzug in Turin vorzeitig klar machen

Kann bei den ATP Finals in Turin vorzeitig ins Halbfinale einziehen: Olympiasieger Alexander Zverev. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Turin Kurz vor dem Saisonende misst sich die Tennis-Elite in Turin bei den ATP Finals. Für Olympiasieger Alexander Zverev steht die vermeintlich schwierigste Aufgabe der Gruppe an.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev tritt am heutigen Dienstag (14.00 Uhr/Sky) zu seinem zweiten Vorrundenspiel bei den ATP Finals in Turin an.