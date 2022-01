Australian Open : Zverev nach Sieg mit Achtelfinalchance in Melbourne

Melbourne Dass die Zahl der deutschen Tennisspieler in Melbourne immer kleiner wird, liegt auch an Rafael Nadal. Alexander Zverev ist unterdessen seinem Ziel bei den Australian Open einen Schritt nähergekommen.

Zverev spielt reifer

Sein kraftsparender Zweitrundenerfolg gegen den Weltranglisten-89. bewies seine mittlerweile gewonnene Reife, sich bei Grand-Slam-Turnieren in den ersten Runden nicht mehr wie in früheren Jahren aufzureiben. Auch dies soll ihm Down Under helfen, sich seinen großen Wunsch zu erfüllen: den Triumph im Endspiel.