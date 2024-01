Australian Open Zverev: Prozess ohne Einfluss auf Leistungen in Melbourne

Dafür sind nach Angaben der Gerichtssprecherin zunächst acht Verhandlungstage bis zum 19. Juli geplant. Damit findet der Prozess während der French Open und Wimbledon und so in einer der wichtigsten Phasen der Tennis-Saison statt. Zverev selbst muss aber nicht vor Gericht erscheinen. Ihm wird zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin bei einem Streit eine Frau körperlich misshandelt zu haben. Die mutmaßlich Geschädigte tritt in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für Zverev die Unschuldsvermutung.