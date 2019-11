ATP Finals : Zverev trotz London-Aus zuversichtlich für neue Saison

Schaut positiv in die Zukunft nach dem Halbfinal-Aus in London: Alexander Zverev. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa.

London Zeit zur Erholung bleibt Alexander Zverev erst einmal nicht. Einen Tag nach seinem Halbfinal-Aus bei der ATP-WM fliegt er mit Roger Federer für ein paar Show-Matches nach Südamerika. Danach steht eine Augen-OP an. Für die neue Saison wagt er eine interessante Prognose.

Trotz aller Enttäuschung über das Halbfinal-Scheitern und die verpasste Titelverteidigung in London blickt Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev zuversichtlich in die neue Saison.

Federer und Zverev fliegen am Sonntagabend gemeinsam nach Südamerika und bestreiten dort Show-Matches in Chile, Kolumbien, Mexiko und Ecuador. Danach wird sich Zverev voraussichtlich einer Augenoperation unterziehen. „Ich habe Probleme mit meinen Augen und dieses Jahr viele Probleme gehabt, wenn ich mit Kontaktlinsen gespielt habe“, sagte Zverev und berichtete von einer Hornhautverkrümmung, unter der er leide und die schlimmer werde. Den Eingriff werde er in New York vornehmen lassen. Dieser sei „etwas mehr als nur eine Laser-Operation“, erklärte der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg.

Neben sportlichen Schwierigkeiten machten Zverev in diesem Jahr auch private Probleme zu schaffen. Die Phase nach den US Open, als er im Achtelfinale ausschied, macht ihm aber Mut. In Peking stand er im Halbfinale, in Shanghai im Finale, in Paris-Bercy schied er im Achtelfinale aus - hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber schon für die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres qualifiziert. „Ich hoffe, dass ich das mitnehmen kann in die neue Saison“, sagte Zverev.