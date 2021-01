Tennis-Star : Zverev über Becker als Coach: Werde das nicht ausschließen

Berlin Tennisprofi Alexander Zverev kann sich in Zukunft ein Engagement von Boris Becker in seinem Trainerteam vorstellen.

„Ich werde das überhaupt nicht ausschließen“, sagte der 23 Jahre alte Hamburger in einem RTL/ntv-Interview. „Die Arbeit, die wir zusammen gemacht haben, beim Davis Cup, beim ATP Cup, die gefiel mir auch immer“, sagte der Weltranglisten-Siebte gut eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne. Derzeit gebe es jedoch auf beiden Seiten andere Probleme, um die sich vorrangig gekümmert werden müsste, ehe eine Zusammenarbeit in Frage käme.