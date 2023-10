Tennis Zverev verpasst Finale in Peking

Für den körperlich zuletzt etwas angeschlagenen Zverev geht es nach einer sehr kurzen Pause direkt beim Masters-1000-Turnier in Shanghai weiter. Dort tritt die deutsche Nummer eins nach einem Freilos in der ersten Runde gegen den Russen Roman Safiullin oder den Briten Andy Murray an. Im Endspiel gegen Safiullin hatte sich Zverev in der vergangenen Woche in Chengdu seinen 21. ATP-Titel gesichert.