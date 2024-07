Tennis Zverev vor Finale in Hamburg: „Schwerste Match der Woche“

Stark angefangen, kurz geschwächelt - und am Ende souverän gewonnen: Tennisprofi Alexander Zverev ist wie im Vorjahr in das Finale bei seinem Heimatturnier in Hamburg gestürmt. Der 27-Jährige ließ in der Vorschlussrunde dem tapfer kämpfenden Spanier Pedro Martinez keine Chance.Nach 1:24 Stunden verwandelte der Olympiasieger und Titelverteidiger seinen zweiten Matchball zum 6:2, 6:4. Wie in seinen Matches zuvor wurde der Hamburger von den 9.500 Zuschauern in der Arena am Rothenbaum begeistert gefeiert. „Es macht unfassbar viel Spaß, hier zu spielen vor diesem Publikum und bei diesem Wetter“, sagte Zverev im Interview auf dem Platz.