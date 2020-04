Ex-US-Tennis-Star : Zverev wünscht Agassi zum 50. Geburtstag alles Gute

Tampa Für Alexander Zverev ist der frühere US-Tennis-Star Andre Agassi auch ein Ratgeber.

Bei den US Open 2006 hatte der Qualifikant in der dritten Runde den schwer angeschlagenen Agassi mit einem Vier-Satz-Sieg in den Tennis-Ruhestand geschickt. „Es waren meine ersten US Open. Ein Traum von mir war, noch einmal gegen Agassi zu spielen. Dass es so passiert ist, war natürlich gigantisch“, erinnert sich Becker, der inzwischen als Collegetrainer an der University of Michigan arbeitet: „Es war sein Abend, dass ich da gewonnen habe, war nebensächlich. Ich bin nach dem Interview direkt vom Platz, damit er alles für sich hat.“