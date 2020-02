Radrennen am Persischen Golf : Zwei Coronavirus-Fälle: UAE Tour abgebrochen

Radrennen am Persischen Golf

Eine offizielle Absage der UAE-Tour durch die Veranstalter gab es nocht nicht. Foto: Fabio Ferrari/Lapresse via ZUMA Press/dpa.

Dubai Zwei italienische Teammitglieder sollen bei der UAE Tour positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sein. Die Veranstalter des Radrennens am Persischen Golf greifen zu drastischen Maßnahmen.

Zwei positive Tests auf das neuartige Coronavirus haben zur Absage der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter zwei Etappen vor dem Ende mit.

Demnach sollen zwei italienische Mitglieder eines Teams das Virus in sich tragen. „Die Entscheidung wurde getroffen, um den Schutz alle am Rennen Beteiligter zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung.