Vorfall in Chicago Zwei Frauen durch Schüsse bei Baseballspiel verletzt

„Die White Sox sind in dieser Zeit in Gedanken bei den Opfern und wünschen ihnen eine schnelle Genesung“, teilte der Club in einer Erklärung mit. Die Polizei erklärte, dass es zu „keinem Zeitpunkt eine aktive Bedrohung“ gegeben habe. Das Spiel gegen Oakland vor knapp 22.000 Zuschauern im Guaranteed Rate Field verlor Chicago mit 4:12. Ein nach dem Spiel geplantes Konzert wurde aber wegen „technischer Probleme“ abgesagt.