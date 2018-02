später lesen Olympia in Pyeongchang Zwei Medaillen im Snowboard - Viererbob auf Gold-Kurs FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Twittern

Teilen



Das deutsche Olympia-Team ist erfolgreich in den vorletzten Wettkampftag der Winterspiele in Pyeongchang gestartet. Die Snowboarderinnen Selina Jörg aus Sonthofen und Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen gewannen am Samstag im Parallel-Riesenslalom Silber und Bronze. dpa