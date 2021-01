Weltcup Biathlon : Zweite Reihe trumpft auf - Vize-Weltmeisterin Hinz hofft

Antholz Janina Hettich und Marion Deigentesch präsentieren sich beim Biathlon-Klassiker in Antholz in prima Verfassung. Eine Vize-Weltmeisterin zeigt zudem aufsteigende Form.

Bei den Männern, die am Freitag (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ihr Einzel-Rennen über 20 Kilometer austragen, haben bisher Olympiasieger Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll die WM-Norm geschafft. Wer zur WM will, muss im Weltcup eigentlich entweder einmal unter die Top acht oder zweimal unter die Top 15 kommen. „Wir werden uns Montag in Ruhe zusammensetzen und dem Präsidium einen Vorschlag machen“, kündigte Eisenbichler im ZDF an.