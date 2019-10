DFB-Pokal : Zwischen Blamagerisiko und Charakterfrage: Favoriten gewarnt

Berlin Stolperfallen und Revanchegelegenheiten, Blamagerisiko und Charakterfragen: In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen vor allem die Topteams von München über Leipzig bis Dortmund gehörig unter Druck.

Ganz hart wird es für den BVB tags darauf: Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach kommt (20.45 Uhr). Ein Aus im Cup-Wettbewerb und die Diskussion um Dortmunds Coach Lucien Favre würde wieder weiter befeuert. Dazu Partien wie ebenfalls am Mittwoch VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) oder am Dienstag (18.30 Uhr) der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart wie erst am vergangenen Spieltag in der zweiten Liga - der HSV siegte mit 6:2.