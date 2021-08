Tennis : Zwölfter Sieg in Serie: Zverev bei US Open in Runde zwei

Zwölfter Sieg in Serie: Zverev bei US Open in Runde zwei

New York Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat mit seinem zwölften Sieg nacheinander die zweite Runde der US Open erreicht.

Der 24 Jahre alte Hamburger gewann gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 7:5, 6:2. Vor dem Grand-Slam-Turnier in New York hatte der Weltranglisten-Vierte bei Olympia in Tokio die Goldmedaille gewonnen und anschließend beim Turnier in Cincinnati den Titel geholt. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Zverev auf den Franzosen Lucas Pouille oder Albert Ramos-Vinolas aus Spanien.