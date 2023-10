Turn-WM „Total bitter“: Turnerinnen nach Olympia-Aus enttäuscht

Einzig Pauline Schäfer-Betz hätte Grund zur Freude gehabt. Die Chemnitzerin hat sich als beste deutsche Mehrkämpferin in Antwerpen einen persönlichen Startplatz in Paris gesichert. Zudem erreichte sie die WM-Finals im Vierkampf und am Schwebebalken. Doch die 26-Jährige litt wie die ebenfalls fürs Mehrkampf-Finale qualifizierte Sarah Voss (Köln) sowie Meolie Jauch (Stuttgart), Karina Schönmaier und Lea Marie Quaas (beide Chemnitz) unter dem unglücklichen Olympia-Aus und musste sich sortieren.