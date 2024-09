Paralympics Traum von Spielen in Deutschland: „Bitte unterstützt das“

Unstrittig ist derweil, dass der DBS eine Ausrichtung in Deutschland unterstützt. „Ich habe dem Ministerpräsidenten eines Landes gesagt: Schauen Sie doch mal die ersten zehn Nationen an. Das sind fast alles Nationen, in denen Olympische und Paralympische Spiele stattgefunden haben“, erklärte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. „Olympia ist der Höhepunkt einer Sportentwicklung eines Landes. Das setzt so viel frei: an Sport, an Bewusstsein, an Leben, aber auch an Geld.“ Schon allein aus diesen Gründen sei eine Bewerbung sinnvoll, so Beucher.