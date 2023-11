Sportpresseball Triathlet Frodeno als „Legende des Sports“ ausgezeichnet

„Es hört sich noch ein bisschen fremd an - Legende, aber es ist natürlich auch ein sehr illustrer Kreis, insofern bin ich sehr dankbar für diese Auszeichnung“, sagte Frodeno in der Alten Oper in Frankfurt. Die sportliche Vita des 42 Jahre alten gebürtigen Rheinländers beeindruckt: Auf einen Olympiasieg 2008 folgten Siege bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2015, 2016 und 2019.