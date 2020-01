Langdistanz-Triathlon : Triathlet Jan Frodeno erwartet „Hawaii in Deutschland“

Jan Frodeno will sich neben dem Sieg in Roth auch 2020 den Weltmeistertitel in Hawaii holen. Foto: Marius Becker/dpa.

Hamburg Triathlet Jan Frodeno erwartet ein „Hawaii in Deutschland“ beim traditionsreichen Langdistanz-Triathlon in Roth (Bayern) im Juli.

„Dieses Jahr ist ein sehr krasses Feld am Start“, sagte der 38-Jährige mit Blick auf die zahlreichen anderen internationalen Profis, die in Roth starten wollen. Einen neuen Streckenrekord, wie 2016 bei seinem letzten Start in Roth, wollte Frodeno am Rande eines Benefiz-Konzerts in der Hamburger Elbphilarmonie nicht ankündigen.