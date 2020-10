Ironman-Weltmeisterin : Triathletin Haug: Dank Hawaii-Sieg 2019 „bisschen Puffer“

Berlin Ironman-Weltmeisterin Anne Haug zehrt in der Corona-Krise finanziell auch von ihrem Triumph auf Hawaii vor einem Jahr.

In einem Interview des Online-Portals „t-online.de“ betonte die 37 Jahre alte Profi-Triathletin, dass auch sie auf Preisgelder angewiesen sei. Rennen fanden in diesem Jahr aber fast nicht statt. Neben ihren Sponsoren, „die wirklich auch in den harten Zeiten zu mir stehen“, habe sie aber auch durch den WM-Gewinn „ein bisschen Puffer, sodass ich jetzt schon gut durchkomme.“