Benefiz-Sportaktion : 17 000 Euro für Ruanda dank virtueller Fairplay-Tour

17 000 Euro konnten die Organisatoren der viruellen Fairplay-Tour Klaus Klaeren (links), Herbert Ehlen (2. v.r.) und Karl-Josef Roth (rechts) zusammen mit dem Vorsitzenden der Trierer Sportakademie Georg Bernarding (2.v.l.) an den rheinland-pfälzischen Sportminister Roger Lewentz (3.v.r.) und den Präsidneten des Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda Richard Auernheimer (3. v.l.) übergeben. Foto: Stefan Henn / Europäische Sportakademie Trier/Stefan Henn

Trier Seit über 20 Jahren unterstützen Jugendliche mit bei der Fairplay-Tour gesammelten Spenden ihre Altersgenossen in Ruanda. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gilt das auch für 2020. Es gab indes keine Spendenläufe an Schulen und in der Woche vor den Sommerferien keine Fairplay-Tour durch die Großregion.

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch