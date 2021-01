Basketball : Angriffslustige Panther bitten zum Duell

Chase Adams (links) und die Gladiators müssen sich auf eine Schwenninger Mannschaft einstellen, die wegen der haarscharfen Hinspielpleite umso motivierter ist. Foto: Simon Engelbert

Trier Ganz knapp ging’s nicht nur im letzten Auswärtsspiel der Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga beim 98:99 in Leverkusen zu, sondern auch in der Partie beim heutigen Gast aus Schwenningen. Im Rückspiel sieht Trainer Marco van den Berg jede Menge Arbeit auf sein Team zukommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Richtig gut getan habe die fast einwöchige Spielpause, sagt Marco van den Berg, Trainer der Römerstrom Gladiators Trier. Nach zwei kraftraubenden Englischen Wochen in der ProA in Folge und dem unglücklichen 98:99 am Sonntag in Leverkusen konnte er mit seiner Mannschaft durchschnaufen, sogar „eineinhalb Tage mal gar nichts machen“, so der Niederländer.

Frische Kräfte sind auch nötig. Schließlich steht am heutigen Samstag (18 Uhr, Arena, live auf sportdeutschland.tv) das schwere Duell mit den angriffslustigen wiha Panthers aus Schwenningen auf dem Programm. „Ich erwarte ein tolles Spiel gegen ein Team, das mit uns um einen Playoff-Platz kämpft. Schwenningen hat ähnliche Statistiken wie wir, wobei wir im Rebounding etwas besser sind und sie bei den Würfen. Sie spielen europäischen Basketball und sind gut trainiert.“

Voller Vorfreude blickt van den Berg dem Vergleich der mit je sieben Siegen und acht Niederlagen in der Tabelle auf Platz acht und neun Kopf an Kopf liegenden Kontrahenten entgegen.

Der in der vorvergangenen Woche verpflichtete Austin Wiley hat seine Bänderverletzung am Fuß überwunden und steht aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. „Das wird uns defensiv enorm weiterhelfen“, lässt van den Berg durchblicken.

„Es ist eine vergleichbare Situation wie vor dem Spiel gegen Leverkusen. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die unbedingt etwas erreichen wollen“, sagt der Trierer Headcoach. Die Ausfallliste der Gladiators ist aber weiter lang: Neben Jermaine Bucknor, Jonathan Dubas und Brody Clarke wird auch Dan Monteroso mit seiner Verletzung an der linken Hand ausfallen (der TV berichtete). Doch die Trierer sind es gewohnt zu improvisieren. Die Reboundstärke, wegen der sie in der ganzen ProA so gefürchtet sind, soll auch in den weiteren Partien das Faustpfand sein.

Das Hinspiel in der Schwenninger Deutenberghalle ist beiden Teams noch in Erinnerung. Im letzten 2020er Spiel gewannen die Gladiators nach einem Herzschlagfinale. Shaun Willett hatte den möglichen Ausgleich Sekundenbruchteile vor der Schlusssirene in der Hand. Seinem Korbleger untersagten die Schiedsrichter aber die Anerkennung, weil angeblich zu spät erzielt. Unterm Strich stand eine knappe 72:74-Niederlage der Neckarstädter.

Seitdem hat sich ihr Spiel stark verändert. Willett wurde durch Neuzugang Courtney Stockard ersetzt, der zuletzt beim 93:95 nach Verlängerung in Jena mit 31 Punkten seine Qualitäten bewies. Insgesamt wirkt das Spiel der Panthers durch Stockard ausgeglichener. Seine Mannschaft sei in ihrer Entwicklung „absolut im Zeitplan“, meint Panthers-Trainer Alen Velcic. Neben Flügelspieler Stockard, der durchschnittlich 16 Punkte pro Spiel beisteuert, liefert Point Guard Britt 14,9 Punkte und 5,6 Assists pro Partie ab. Auch der Litauer Rytis Pipiras sorgt für Gefahr, markiert im Schnitt 11,5 Punkte.

Trainer van den Berg geht auch deshalb fest davon aus, dass „wir gerade defensiv voll gefordert sein werden und wirklich alles abrufen müssen, um gewinnen zu können“.