Sportler des Jahres : Der Kleine mit den großen Würfen

BADEN-BADEN Corona zum Trotz: Auch fürs ablaufende Jahr werden die Sportler des Jahres gekürt – nach einer Saison, die für die meisten kürzer war und in der nur wenige Events von internationalem Rang stattfinden konnten. Einige der möglichen Sieger, die am Sonntag vorgestellt werden (siehe Extra) porträtiert der TV im Vorfeld. Los geht’s mit Niko Kappel, Paralympics-Sieger von Rio 2016 und seit diesem Jahr auch neuer Weltrekordler im Kugelstoßen.

Mit der flachen Hand und voller Vergnügen schlug sich Niko Kappel bei der Pressekonferenz vor der Ehrung der Sportler des Jahres in einem Baden-Badener Hotel auf die kräftigen Oberschenkel – und sagte in Richtung seines Nebenmanns freudestrahlend: „Jojo, bei Dir isch des net so, dass D‘ im Keller was mache kannsch. Bei mir scho!“ Der Paralympics-Sieger von Rio 2016 und seit diesem Jahr auch neuer Kugelstoß-Weltrekordler (14,30 Meter) hatte – im derzeit angesagten Abstand – einen Gesprächspartner an seiner Seite, bei dem ein Indoor-Training in der Tat mit unüberbrückbaren Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre: Johannes Vetter, im Athletenkreis nur „Jojo“ genannt, schleuderte den Speer in diesem Jahr nahe an die 100-Meter-Marke heran (97,76 Meter). Nur 72 Zentimeter fehlten seit der einschneidenden Regeländerung mit dem ultraleichten Sportgerät vor mittlerweile 34 Jahren (Verlegung des Schwerpunkts nach vorn und damit Beeinträchtigung der Flugeigenschaft) zum Weltrekord von Jan Zelezny. Vetters Resultat an diesem Tag bedeuteten Deutschen Rekord und Weltjahresbestleistung.