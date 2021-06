Bogenschießen : Bogenschießen: Konzerin siegt bei Finals in Berlin

Karina Wenzel-Repey (TG Konz) triumphierte in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin/Konz Toller Erfolg für eine Konzer Bogenschützin bei den Finals am vergangenen Wochenende in Berlin: Karina Wenzel-Repey (TG Konz 1885) ging beim Deutschland Cup in der weiblichen Masters­klasse Recurve als Siegerin vom Feld.

Am Ende wies sie satte 20 Ringe Vorsprung auf die Konkurrenz auf, was sie am meisten überraschte: „Ich habe erst 2019 wieder mit dem Bogenschießen begonnen, nachdem ich zehn Jahre lang pausiert habe. Ich bin total überrascht, da es auch mein erster Outdoor-Wettkampf seit über zehn Jahren war“, sagte sie auf der Verbands-Homepage.