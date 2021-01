Trier/Region : Die Last wiegt immer schwerer

Auch der Schulsport ist momentan passè. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Trier/Region Wie sich die Kontaktbeschränkungen gerade auf die sporttreibenden Kinder und Jugendlichen und die Vereine auswirken, was Verantwortliche befürchten und wie sie für mehr Normalität kämpfen.

Sport in Gruppen oder auf öffentlichen Anlagen auszuüben, ist praktisch schon seit zweieinhalb Monaten coronabedingt untersagt. Eine Rückkehr zur Normalität ist nicht in Sicht – ganz im Gegenteil: Bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz, die auf den kommenden Dienstag vorgezogen wurde, dürften noch strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen werden.

Viele Vereine beklagen nach Erkenntnissen der Deutschen Sporthochschule in Köln inzwischen sinkende Mitgliederzahlen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen dürfte sich der monatelang fehlende Vereinssport zudem individuell nachhaltig bemerkbar machen.

Schließungswellen bei Schwimmbädern, mangelnde Lehrkräfte und deshalb ausfallender Schwimmunterricht schlägt sich schon seit Jahren in immer mehr jungen Nichtschwimmern nieder. „Corona wird diese Probleme noch einmal deutlich verschärfen“, glaubt Christian Cordel, Pressesprecher des Schwimm- und Sportvereins (SSV) Trier. Ganzen Jahrgängen werde aufgrund der Einschränkungen derzeit das Erlernen dieser Sportart verwehrt oder zumindest erschwert. „Dann sind die Kids schnell weg und widmen sich anderen Hobbys“, sagt Cordel. Gerade in den Abteilungen Wasserspringen und Wasserball dürfte es der SSV künftig noch schwerer haben, über genügend Nachwuchs zu verfügen, befürchtet er.

Bereits zwischen dem ersten und zweiten Shutdown wurden auch in Rheinland-Pfalz die starken Personen-Beschränkungen in den Bädern kritisiert, während andere Sportarten mit höherem Aerosol-Ausstoß (darunter Fußball) schon relativ schnell wieder in größeren Gruppen hätten stattfinden können.

Unterschiedliche Handhabungen kritisiert auch Markus Grundhöfer, Geschäftsführer und Jugendwart des Tennisclubs (TC) Trier: „Tennis muss als Individualsportart mit seinen besonderen Bedingungen als Einzel auch in der Halle möglich sein.“ In einigen Bundesländern, darunter in Hessen, sei dies weiterhin erlaubt. „Vorstöße beim rheinland-pfälzischen Innenministerium sind leider bislang immer wieder auf Granit gestoßen“, berichtet Grundhöfer, der eine Online-Petition unterstützt, wonach der Racket-Sport auch im Land wieder zugelassen werden soll (www.openpetition.de/petition/online/tennis-in-rheinland-pfalz-ermoeglichen). „Die Tennishallen sind so groß und selbst die Abstandsregeln des Einzelhandels mit 20 Quadratmetern pro Person können locker eingehalten werden“, heißt es unter anderem in der Begründung. Rund 4350 virtuelle Unterstützer hatte das an die Landesregierung gerichtete Gesuch bei Redaktionsschluss am Freitagabend.

Durch den seit Mitte Dezember wieder eingeführten Fernunterricht ist der Schulsport zum Erliegen gekommen. Darüber hinaus macht Armin Huber, Leiter des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Trier, Probleme aus: Bei den Aufnahmegesprächen für die Sportklasse zur Jahrgangsstufe fünf am MPG hätte er „erschreckenderweise festgestellt, dass viele Grundschüler im letzten halben Jahr kaum noch Ball- und Einzelsportarten in ihren Vereinen betreiben konnten. Diese Entwicklung ist verheerend und muss bald gestoppt werden“, teilte er unlängst in einem dem TV vorliegenden Rundschreiben an die Eltern mit. Hubers Hoffnung, ab Mitte Februar wieder zumindest in kleineren Gruppen draußen mit dem Sportunterricht starten zu können, dürfte sich durch die jüngsten Entwicklungen und weiteren politischen Maßnahmen, die in der kommenden Woche folgen werden, kaum erfüllen.

Schüler, die sowieso sportaffin sind, könnten die Rückstände indes relativ schnell wieder aufholen, ist er überzeugt. Aus seiner Erfahrung als Präsident des SV Igel-Liersberg weiß Huber aber : „Es gibt eine ganze Menge Kinder und Jugendliche, bei denen es langsam aber sicher immer schwieriger wird, sie bei der Stange zu halten und sie zu motivieren fit zu bleiben.“

Die sozialen Folgen des zweiten Shutdowns beleuchtet auch die Sporthochschule Köln in einer Studie: Inzwischen hätten bundesweit 44 Prozent der Sportvereine Mitgliederrückgänge als Folge der Corona-Pandemie gemeldet. Nur 29 Prozent verzeichnen Zuwächse.