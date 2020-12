Einradfahren : Einradfahrer auf virtueller Reise nach Australien

Trier Weil der Ligabetrieb ruht, nehmen die Teams der MJC Trier an einer Kilometer-Challenge teil – und liegen deutschlandweit gut im Rennen.

Einmal quer über den Globus nach Sydney in Australien auf nur einem Rad fahren? Das klingt unglaublich, aber genau das haben sich die Akteure der deutschen Einradhockeyliga vorgenommen. Coronabedingt können auch sie schließlich ihren exotischen Lieblingssport derzeit nicht ausüben.

Da kam der Triererin Maike Werner die Idee mit der Kilometer-Challenge: Vergleichbar dem auch in Trier bekannten Stadtradeln – in einem vorgegebenen Zeitraum geht es als Gruppe oder einzeln darum, möglichst viele Kilometer zurückzulegen – fahren alle Teilnehmer möglichst lange Strecken mit ihrem Einrad. Die Ergebnisse werden dann digital gesammelt und die Besten ausgezeichnet. Alleine die Luftlinie weist bis in die australische Metropole eine Distanz von rund 17000 Kilometern auf.