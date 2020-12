Leichtathletik : Hans Bisdorf (89) erwirbt Sportabzeichen zum 50. Mal

Trier TG Trier unterstreicht Vorreiterrolle in der Region: 82 erfolgreich abgelegte Fitnessprüfungen trotz Corona-Einschränkungen.

Die TG Trier, seit Jahrzehnten eine feste Größe im Sportbund Rheinland in Sachen Deutsches Sportabzeichen, kann trotz der kurzen Saison unter sehr schwierigen Bedingungen in Corona-Zeiten noch ein respektables Gesamtergebnis vorweisen: Immerhin bestanden 82 Aktive die Prüfung mit Erfolg.

Der mit sechs Jahren Jüngste, Simon von Renz, erfüllte die Bedingungen wie 20 weitere Teilnehmer in diesem Jahr zum ersten Male, und als Mann des Jahrgangs 1940 ist Dieter Junkers der älteste Einsteiger, welcher sich erfolgreich an den Bedingungen versucht hat. Spitzenreiter mit 56 erfolgreichen Prüfungen ist Ulrich Hönscher, gefolgt von Hans Bisdorf (50) sowie Erika Dülmer und Matthias Kapp mit je 49 Abnahmen. Elf Teilnehmer sind älter als 80 Jahren. Beim Familiensportabzeichen, bei dem mindestens drei Teilnehmer, darunter ein Erwachsener, sein müssen, traten sechs Familien an. In dieser Kategorie traten an: Günter und Matthias Bleser, Kerstin Jager, Christian und Tim Wolf; Alfred, Bettina, Frank und Fritzi Ebeling; Laura Buedo-Dahm, Simone Dahm, Michael und Thomas Ernsdorf; Stéphane, Tanja, Lena und Florian Parent; Ivonne Kessler, Sophie und Lukas Sartoris; Felix, Sabine, Ina und Simon von Renz, Eduard Gores.