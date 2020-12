American Football : Neues Konzept, klarer Plan: Junge Footballer sollen durchstarten

Region Landestrainer Christian Meinecke will die Landesauswahl für den Bundesvergleich fit machen. Talente der Trier Stampers, aber auch Quereinsteiger sind willkommen.

Als Bestätigung für das große Engagement in der Nachwuchsförderung der rheinland-pfälzischen Footballvereine sieht Cheftrainer Christian Meinecke die Bemühungen des Landesverbandes, die U18-Auswahl neu zu beleben: „Die Jugendlichen werden in ihren Heimatvereinen bereits auf ein gutes Level gebracht“, berichtet Meinecke, „das wollen wir als Anknüpfungspunkt für weitergehende Leistungssteigerungen nutzen.“

In einem A- und einem B-Klassen-Turnier spielen die Landesauswahlen Deutschlands einmal jährlich in jeweils zwei Gruppen. „Die Gewinner der beiden B-Gruppen sowie die beiden Letzten des A-Turniers treten noch mal gesondert gegeneinander an und kämpfen um den Auf- oder gegen den Abstieg“, erklärt Meinecke.

Im Zuge von vier Sichtungstrainings will der 37-Jährige seine Mannschaft für den Re-Start 2022 zusammenstellen. „Im Frühjahr sind zunächst zwei Camps geplant“, erklärt Meinecke. Alle Spieler können hieran teilnehmen. Das erste Camp ist für 27. Februar 2021 in Montabaur geplant.

Außerdem werde man während des Ligabetriebs Spieler in den Vereinen beobachten, so der Cheftrainer weiter. Im September kommenden Jahres solle es dann zwei Try-outs geben. Meinecke: „Gerade das Erste soll es Jugendlichen, die vorher an den Sichtungsterminen verhindert waren, oder die keine Chance bekamen sich in der Liga zu empfehlen, ermöglichen sich vorzustellen. Am zweiten Try-out werden dann nur noch eingeladene Spieler teilnehmen.