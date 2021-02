Motorsport : Rallye-WM: „Deutschland“ vor dem Aus?

TRIER/SAARBRÜCKEN Die ADAC Rallye Deutschland, seit 2002 ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, wird in Zukunft nicht mehr auf saarländischem Boden stattfinden. Das geht aus einem Bericht des Saarländischen Rundfunks (SR) vom Dienstag hervor.

Einen Großteil der offiziell zwei Millionen Euro an Kosten hatte der ADAC in München getragen. Nach TV-Informationen hat sich dieser Betrag in der Zwischenzeit auf rund vier Millionen Euro verdoppelt. Eine Einigung zwischen den Parteien in Saarbrücken und München hatte es zuletzt nicht mehr gegeben. Dem SR-Bericht zufolge werde die GmbH in Saarbrücken unter dem Dach des ADAC Saarland abgewickelt, und die Mitarbeiter entlassen.