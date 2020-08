Kegeln : Sohn gewinnt das Familienduell

Trier Kegeln: Nico Klink triumphiert über seinen Vater Daniel, verliert aber mit seinem hessischen Club das Testspiel beim Zweitligisten SKV Trier.

„Das war ein wichtiger Test, denn bisher lief unsere Vorbereitung nicht optimal. In unseren sieben Mannschaften stellen die Luxemburger ein Viertel der Aktiven, alle fehlen bisher im Training. Unsere beiden Luxemburger in der ersten Mannschaft konnten erst nach aktuellem Coronatest am Testspiel mitwirken“, meinte Triers Kapitän Daniel Klink im Hinblick auf aktuelle Einschränkungen.

Geplanter Start in die Zweitligasaison ist der 5. September. Die Liga umfasst elf Mannschaften. Es gibt diesmal keine Meister- oder Abstiegsrunde und deshalb vier direkte Absteiger und einen direkten Aufsteiger. Der SKV Trier muss den Weggang von Damien Backes verkraften, der zukünftig wieder in seiner belgischen Heimat spielt. Auch Klaus Schmitt will kürzertreten und nur noch in der zweiten Mannschaft an den Start gehen.