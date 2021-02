American Football : Stampers setzen auf Rückenwind durch Super Bowl

Trier Der Begeisterung für American Football scheint in Deutschland größer denn je zu sein. Am Sonntag verfolgten durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauer das Endspiel der amerikanischen Liga zwischen den siegreichen Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs im deutschen Fernsehen.

Jeden Mittwoch werden Regelkunde und Positionsbasics sowie Taktiken für die kommende Saison besprochen und geübt. „Pro Woche nehmen wir uns dazu eine Positionsgruppe vor, zuerst werden die Grundlagen besprochen, in Folgeterminen können wir dann mehr in die Tiefe gehen“, erzählt Kozák.

Ob und wann wieder ein Trainingsalltag in dem Umfang möglich werde, könne man zur Zeit nicht absehen. „Momentan haben wir leider mehr offene Fragen als Antworten.“ „An einem Spieltag stehen pro Team mit Aktiven, Trainerstab und medizinischer Betreuung schnell mal rund 40 Personen am Spielfeldrand. Dazu kommen Schiedsrichter und Helfer“, berichtet Stoffel. Im vergangenen Jahr waren vor Saisonabsage Maximalbeschränkungen im Gespräch. Stoffel: „Das wird in diesem Jahr auch wieder ein Thema werden.“ Auch die Anreise per Bus stellt in diesem Zusammenhang eine Herausforderung dar. Ferner sei es denkbar, dass die Akteure zur Spielberechtigung einen negativen Corona-Test vorlegen müssten.