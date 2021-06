Registrierungspflichtiger Inhalt: Basketball : Von vielen Erfolgen und großen Erlebnissen

Die große Leidenschaft für den Basketball verbindet (oberes Bild von links) Gaby, Leonie, Helena und Michael Edringer. Die kleinen Bilder zeigen Leonie (links) und ihre Schwester Helena während ihrer Zeit in den USA. Foto: Familie Edringer

Trier Ob Einsätze im Europacup, Meisterschaften in den USA oder reihenweise Triumphe mit Trierer Teams: Die Familie Edringer hat schon einiges im Basketball erreicht. Als Höhepunkt seiner Laufbahn nennt Ehemann und Vater Michael aber keinen Titel.

Wer sich fragt, ob Basketball ein familienfreundlicher Sport ist, sollte sich bei den Edringers aus Trier erkundigen: Mutter Gaby, Vater Michael und die beiden Töchter Leonie und Helena haben sich diesem Sport verschrieben und es zu erfolgreichen Laufbahnen gebracht, die in drei von vier Fällen noch nicht beendet sind.

Dass Gaby Edringer mit der Jagd nach Körben aufgehört hat, ist schon eine Weile her, genauer gesagt rund 27 Jahre. Bis zum Alter von 15 Jahren war das Rudern ihre sportliche Leidenschaft. Bei der Suche nach einer Mannschaftssportart fiel die Wahl dann auf Basketball. Sehr schnell gehörte sie zum Kader der Rheinland-Pfalz-Auswahl und wurde in die Juniorinnen-Nationalmannschaft berufen. Sie wechselte in die 2. Bundesliga zum BBC Linz. Die – wie sollte es anders sein – familiäre Bande gab den Ausschlag fürs Engagement am Rhein. Denn der Onkel ihres damaligen Freundes und heutigen Ehemannes Michael ist kein Geringerer als Triers Basketballlegende Wolli Esser. Dieser hatte die Linzer Mannschaft als Trainer übernommen, und so war es nur logisch, dass Gaby und Michael nach Linz wechselten.

Nach dem Abstecher zum BBC folgte der Wechsel nach Luxemburg in die 1. Liga zum BBC Les Esperants Wasserbillig. Gaby spielte von 1985 bis 1988 dort und qualifizierte sich mit dem Team von Sauer und Mosel sogar für den Europapokal. Es schloss sich eine erfolgreiche Zeit in Triers Damenbasketball an. Von 1988 bis 1993 war sie Spielerin des TVG Trier, zunächst in der Regionalliga unter Trainer Manfred Holzhäuser. Dann folgte der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach vier Jahren ging es zur Saison 1993/94 noch einmal nach Wasserbillig, „weil der zeitliche Aufwand in der 2. Liga einfach nicht mehr zu leisten war“, um dann 1994 aufzuhören. Doch noch einmal schnürte Gaby danach ihre Basketballschuhe – und das für ein ganz besonderes Glanzlicht ihrer Karriere. Sie wollte unbedingt einmal gemeinsam mit Tochter Leonie auf dem Spielfeld stehen. Ehemann Michael, Trainer der Landesliga-Damenmannschaft des TVG in der Saison 2010/11, erzählt: „Uns gingen ganz einfach die Spielerinnen für die Partie gegen Bitburg aus.“ Da ließ sich seine Gattin nicht lange bitten, um mit Leonie als Mitspielerin aufs Feld zurückzukehren. Die jüngere Tochter Helena saß am Anschreibetisch.

Als damalige Schülerin des Friedrich-Spee-Gymnasiums (FSG) hat Gaby schöne Erinnerungen an die Schulwettbewerbe „Jugend trainiert für Olympia“. Mit Lehrer Werner Häberlein gewann sie mit dem Trierer Team gleich zwei Mal das Bundesfinale in Berlin. Auf „eine unvergessliche Zeit“ blickt sie zurück. Aber auch nach Ende der aktiven Laufbahn vergeht kaum ein Wochenende, das sich nicht um den Basketball dreht - sofern nicht gerade Corona den Sport weitestgehend lahmlegt(e). Schließlich sind Ehemann Michael als Trainer und die beiden Töchter als Spielerinnen weiter aktiv.

Leonie Edringer Foto: Privat

Zunächst sah es bei Leonie nicht so aus, als würde sie zum Basketball kommen. Sie startete beim MJC-Handball und schaffte es sehr schnell in die Landesauswahl. Doch im Alter von 13 Jahren entschied sie sich, ihre sportliche Herausforderung beim Basketball zu suchen. Als Schülerin der Sportklasse des Max-Planck-Gymnasiums bewies Leonie ihr sportliches Multitalent. Ob Hand-, Basketball oder Leichtathletik: Sie verhalf dem MPG zu einigen Erfolgen bei den Schulwettbewerben. Es wurden Landestitel im Basketball gewonnen, und es ging zum Bundesfinale nach Berlin.

Dass die Entscheidung zum Basketball die richtige gewesen ist, zeigte sich sehr schnell: Berufungen in die Landesauswahl, Nominierungen für das Perspektivteam des Deutschen Basketball-Bundes und schließlich 2010 die Berufung in die U15-Nationalmannschaft sowie ein Jahr später in die U16 folgten. Fortan pendelte sie zwischen den Jugendmannschaften und den Damen der MJC Trier sowie den Kooperationspartnern Saarlouis Royals und der SG Saarlouis/Trier: „Es war nicht immer einfach, die vielen Belastungen im Training und an den Wochenenden unter einen Hut zu bringen.“ Als größten Erfolg sieht sie den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (Saison 2011/12) mit den Saarlouis Royals.

Nach erfolgreich absolviertem Abitur entschloss sich Leonie 2015, ins Mutterland des Basketballs zu gehen. Sie studierte insgesamt fünf Jahre in den USA und spielte Basketball auf hohem Niveau. An der Boise State University in Idaho verbrachte Leonie drei Jahre und wurde mit dem Team in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) zweimal Mountain West Champion. Sie wechselte schließlich zur Adelphi University in New York und gehörte dort mit mehr als 15 Punkten im Schnitt und zahlreichen persönlichen Auszeichnungen zu den stärksten Spielerinnen in der gesamten NCAA2. Nach diesen fünf Jahren endete die Möglichkeit, in einem College-Team in den Staaten zu spielen. Leonie kehrte nach Trier zurück, spielte 2020/21 beim AB Contern in der 1. Liga in Luxemburg und überzeugte auch dort mit sehr guten Statistiken.

Helena Edringer Foto: Helena Edringer

Ihre Schwester Helena begann mit fünf Jahren neben der Leichtathletik gleich mit dem Basketball. Auch sie zeigte früh ihr Talent und schaffte es über viele Erfolge auf Landesebene in die Perspektivmannschaften des DBB. Ihr großes Talent wird dadurch deutlich, dass sie als eine von nur drei Spielerinnen deutschlandweit schon als 13-Jährige eine Sondererlaubnis zur Teilnahme an der Jugend-Bundesliga bekam. Auch Helena erinnert sich sehr gerne an die regelmäßigen Teilnahmen an „Jugend trainiert für Olympia“. Insgesamt fünfmal schaffte sie es nach Berlin: „Das Highlight war unsere sensationelle Vizemeisterschaft mit dem MPG im Jahr 2013.“

In der Saison 2013/14 gehörte sie zur Aufstiegsmannschaft der MJC-Damen in die 2. Bundesliga, ehe sie Trier in Richtung USA verließ. An der Fort Mill Highschool in South Carolina verbrachte sie ein Auslandsjahr, was ihr „prägende Erlebnisse und Erfahrungen für ihr weiteres Leben“ brachte: „Für unser Mädchenteam standen insgesamt vier Trainer zur Verfügung. Drei Physiotherapeuten und weitere Helfer kümmerten sich um das Wohl der Schulmannschaften“, schwärmt sie noch heute von den „paradiesischen“ Zuständen an der Highschool. „Die kleine Trainingshalle hatte eine Tribüne für 300 Zuschauer, die große Halle für 1800 Zuschauer. Es gab sieben bis acht Einheiten in der Woche. Wir hatten einen eigenen Bus für die Auswärtsfahrten und direkte Unterstützung im schulischen Alltag.“

Helena könnte noch stundenlang über ihr Auslandsjahr sprechen und bedauert sehr, dass „gerade der Mädchen- und Damenbasketball in Trier und in Deutschland nur wenig Akzeptanz findet“. Seit ihrer Rückkehr gehört Helena zu den Leistungsträgerinnen der MJC in der Regionalliga. „Ich werde in der kommenden Saison, die hoffentlich wieder normal verlaufen wird, aber etwas kürzer treten.“ Schließlich soll der Abschluss ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin jetzt im Mittelpunkt stehen.

Vierter im Bunde ist Michael Edringer. Nach ersten sportlichen Schritten in der Leichtathletik fand er mit zehn Jahren den Weg zum Basketball. Ausschlaggebend war hierbei sein Onkel Wolfgang Esser, damals Spieler beim TVG Trier. Zahlreiche Erfolge im Jugendbereich mit dem TVG sowie den MPG-Schulmannschaften und des FSG sind deutliche Belege dafür, dass auch bei ihm die Entscheidung für den Basketball richtig war. Den Berufungen in die Rheinland-Pfalz-Auswahlmannschaften in verschiedenen Altersklassen folgte der Sprung in die Jugend-Nationalmannschaft und schließlich als Soldat der Sportkompanie in Warendorf jener in die Deutsche Bundeswehrnationalmannschaft. Mit dem Team der Deutschen Sporthochschule Köln wurde Michael 1986 Deutscher Hochschulmeister. „Leider“, sagt er, „zwangen mich anhaltende Knieprobleme, mit 26 Jahren meine Karriere im Spitzensport zu beenden.“ Bis zu diesem Zeitpunkt war er zeitweise sogar Kapitän der erfolgreichen TVG-Truppe in der 2. Bundesliga.

Als Trainer blieb er dem Basketball aber eng verbunden. Seine ersten Erfahrungen machte Michael bereits mit 15 Jahren als Jugendtrainer. Es folgten zahlreiche Engagements in nahezu allen Altersklassen unter anderem beim TVG, dem Post-SV Trier, dem Wittlicher TV und dem BBC Linz. Von 1989 bis 1993 trainierte er die Damen des TVG Trier mit Ehefrau Gaby als Spielerin. Gleichzeitig war er Auswahltrainer des Basketball-Verbandes Rheinland-Pfalz im weiblichen Bereich, ehe er von 1993 bis 1995 die Damenmannschaft von Wasserbillig übernahm. Nach einem zweijährigen Engagement in Koblenz (Regionalliga und 2. Bundesliga Herren) war er Coach der Trierer Rollstuhlbasketballer in der Bundesliga. 2001 folgte nach weiteren zwei Jahren bei den Black Stars Mersch in Luxemburg ein vorläufiger Schlussstrich unter seine erfolgreiche Trainertätigkeit im Leistungsbasketball. Seit 2003 ist Michael „mit Leib und Seele“, wie er sagt, Lehrer in den Fächern Sport und Sozialkunde am privaten St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf in der Südeifel.

Über die Stationen Landesliga und Oberliga Herren (Post-SV Trier und Wittlicher TV) und im Nachwuchsbereich des TVG Trier kehrte Edringer 2009 in den Leistungsbereich zurück. Gemeinsam mit Mariusz Dziurdzia führte er die WBBL-Mannschaft des SG Saarlouis/Trier 2011 zur Deutschen Meisterschaft. Seit 2013 ist Michael Edringer Trainer der MJC Trier und dort sehr erfolgreich: dritte Plätze gab es bei den Deutschen Meisterschaften U15-weiblich (2013) und U19-weiblich (2014). „Ohne sein Engagement, besonders im weiblichen Bereich, wären die Erfolge der MJC nicht möglich gewesen“, urteilt Arno Follwill, der seit Jahrzehnten Abteilungsleiter des MJC-Basketballs ist. Als „Highlight meiner gesamten Karriere“, bezeichnet Michael „ohne Zweifel das Kennenlernen meiner Ehefrau Gaby durch den Basketball. Ich bin stolz und dankbar, dass ich gemeinsam mit meinem Onkel Wolfgang Esser, Rainer Loch, aber auch vielen anderen dazu beigetragen habe, dass Trier zu den Top-Adressen des Basketballs in Deutschland zählt“.