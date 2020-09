Einradhockey : Wenn Legionäre die Trojaner besiegen

Trier Einradhockey: Beim Nachwuchsturnier in eigener Halle trumpfen die Nachwuchsteams der MJC auf.

Vorsichtig, mit weniger Teams und ohne Zuschauer hat die Einradhockeyliga ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Zwei Turnieren in der Trier Wolfsberghalle nutzte insbesondere der zahlreich vertretene Nachwuchs der MJC Trier, um sich in Szene zu setzten.

Der Start verlief aber wenig vielvversprechend: Zunächst konnten die beiden ältesten und erfahrensten Teams der MJC beim stark besetzten Turnier für Fortgeschrittene nicht überzeugen. Die Galdiatoren traten nur in Unterzahl an und waren gegen die besten Teams sowohl spielerisch, als auch konditionell unterlegen. Gegen die kombinationssicheren Einradblitze aus Bad Homburg mussten die Gladiatoren im letzten Spiel gar 17 Gegentore hinnehmen. Am Schluss des fünf Mannschaften umfeassenden Turniers blieb den Gladiatoren der dritte Platz und den Römern der der vierte Rang.