Olympische Sommerspiele : Trotz Tokio-Geisterkulisse: Stolze Fahnenträger-Kandidaten

Ist ein Kandidat als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier in Tokio: Dimitrij Ovtcharov. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Das Winken lachender Athleten dürfte bei der Eröffnungsfeier der Tokio-Spiele am Freitag in Tokio nach dem Zuschauerverbot ausfallen. Dennoch kann sich keiner der neun Fahnenträger-Kandidaten etwas Schöneres vorstellen, als die Flagge vor dem Team zu schwenken.

Selbst die trübe Aussicht, nur in der Geisterkulisse des Kasumigaoka National Stadium die schwarz-rot-goldene Flagge bei der olympischen Eröffnungsfeier zu schwenken, schmälert den Stolz der deutschen Fahnenträger-Kandidaten nicht.

„Es wäre ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte Turnerin Elisabeth Seitz (27). „Es ist eine Ehre, die nur wenigen zuteil wird. Das wäre on top.“

Der Deutsche Olympische Sportbund lüftet am Donnerstag, einen Tag vor dem Start der Tokio-Spiele das Geheimnis, welches Duo dem deutschen Team voranmarschieren darf. Für die Olympia-Vierte Seitz ist schon die Zugehörigkeit zum Kreis der nur noch neun Nominierten „der Wahnsinn“. Tennisstar Angelique Kerber, die wohl aussichtsreichste Anwärterin für das Fahnenträger-Ehrenamt, musste verletzt und enttäuscht ihre dritte Olympia-Teilnahme nach 2012 und 2016 absagen. „Alles Liebe und viel Erfolg für das gesamte Team Deutschland in Tokio. Ich werde euch vermissen“, schrieb sie in den sozialen Medien.